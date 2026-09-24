Ghaziabad News: मुठभेड़ में छिनैती का आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस वसुंधरा टी-प्वाइंट पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हिंडन की ओर से एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस को चेकिंग करते देखकर उसने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी और कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की ता उसके पैर में गोली लगी और घायल हो गया। आरोपी की पहचान आमिर अली उर्फ अमन निवासी चिल्ला गांव, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली के रूप में की। आरोपी थाना इंदिरापुरम से भी एक केस ने वांछित चल रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथी सुहैब के साथ दिल्ली-एनसीआर और गाजियाबाद में चेन-मोबाइल स्नैचिंग और बाइक चोरी करता है। उसने करीब एक माह पहले कविनगर थाना क्षेत्र में भी स्नैचिंग की घटना करना कबूल किया। घटनाओं में मिली चेन और मोबाइल बेचकर रुपये शौक पर खर्च करते थे। एसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में लूट, स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब एक दर्जन केस दर्ज हैं।

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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने बुधवार रात को सेक्टर-1 वसुंधरा टी-प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद छिनैती के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और पीली धातु का टुकड़ा बरामद किया है।