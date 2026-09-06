सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: संगीत सोम बोले-अचानक कहां से आई 100 साल पुरानी मस्जिद, विपक्ष पर साधा निशाना

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 100 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद अचानक कहां से सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मामला अदालत तक पहुंचा, जहां दस्तावेजों और आदेश को लेकर भी सवाल उठे।

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: BJP leader Sangeet Som says, "... Where has this 100-year-old mosque suddenly come from? The case went to court. Some of their people later said they had not even read the document or did not know what it contained. A Magistrate issued an order;… pic.twitter.com/6v0bhTszlm — ANI (@ANI) September 6, 2026

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संगीत सोम का दावा है कि मामले में कुछ लोगों ने यह तक कहा कि उन्होंने संबंधित दस्तावेज पढ़े ही नहीं थे या उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। वहीं, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मामला अदालत पहुंचा और आदेश को खारिज किए जाने की बात भी सामने आई।दरअसल सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर स्थित दो मंजिला मस्जिद को जिला प्रशासन ने शनिवार को ध्वस्त करा दिया। करीब पांच घंटे चले ध्वस्तीकरण में सात बुलडोजर और 12 डंपर लगाए गए। मस्जिद ढहाने के दौरान कलक्ट्रेट के पांचों द्वारों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। तनाव के मद्देनजर आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाया गया था।