Ghaziabad News: शहर में संचालित होंगे चार नए एक्यूआई मापक स्टेशन

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मानकों के मुताबिक, एक एक्यूआई स्टेशन अपने चारों ओर से पांच किलोमीटर के दायरे में हवा में शामिल तत्वों की रिपोर्ट देता है। गत वर्ष तक जनपद में कुल चार एक्यूआई स्टेशन थे। वर्ष 2026 में वेद विहार लोनी और गोविंदपुरम सहित दो स्टेशन बढ़ाए गए। शुक्रवार को आदित्य वर्ल्ड सोसायटी का एक्यूआई भी वेबसिटी के नाम से चालू किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि गाजियाबाद का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। यहां कई निर्माण साइटें हैं, ऐसे में सही वायु गुणवत्ता सूचकांक जानने के लिए अधिक एक्यूआई स्टेशन जरूरी हैं।लोनी में बढ़ेगी निगरानीअकेले लोनी में अब तीन एक्यूआई स्टेशन होंगे। इनमें वेद विहार लोनी, लोनी मुख्य स्टेशन और तहसील में शुरू किया जाने वाला एक्यूआई स्टेशन शामिल होगा। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी का कहना है कि अगले 10 से 15 दिन में यह सभी स्टेशन शुरू हो जाएंगे। इससे सही एक्यूआई का आंकड़ा निकल सकेगा।