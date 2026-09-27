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Ghaziabad News: शहर में संचालित होंगे चार नए एक्यूआई मापक स्टेशन

Sun, 27 Sep 2026 02:31 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:31 AM IST
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Sahibabad. Four new AQI monitoring stations are set to become operational soon to help reduce urban pollution and obtain accurate Air Quality Index data.
साहिबाबाद। शहर का प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सूचकांक का सही आंकड़ा निकालने के लिए जल्द ही चार नए एक्यूआई मापक स्टेशन शुरू हो रहे हैं। ये स्टेशन लोनी तहसील, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज दुहाई, सिंचाई विभाग कार्यालय सिद्धार्थ विहार और डासना में स्थापित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सभी एक्यूआई स्टेशन शुरू हो जाने से जनपद के वायु गुणवत्ता सूचकांक आंकड़ा में कमी आएगी।
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मानकों के मुताबिक, एक एक्यूआई स्टेशन अपने चारों ओर से पांच किलोमीटर के दायरे में हवा में शामिल तत्वों की रिपोर्ट देता है। गत वर्ष तक जनपद में कुल चार एक्यूआई स्टेशन थे। वर्ष 2026 में वेद विहार लोनी और गोविंदपुरम सहित दो स्टेशन बढ़ाए गए। शुक्रवार को आदित्य वर्ल्ड सोसायटी का एक्यूआई भी वेबसिटी के नाम से चालू किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि गाजियाबाद का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। यहां कई निर्माण साइटें हैं, ऐसे में सही वायु गुणवत्ता सूचकांक जानने के लिए अधिक एक्यूआई स्टेशन जरूरी हैं।
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लोनी में बढ़ेगी निगरानी
अकेले लोनी में अब तीन एक्यूआई स्टेशन होंगे। इनमें वेद विहार लोनी, लोनी मुख्य स्टेशन और तहसील में शुरू किया जाने वाला एक्यूआई स्टेशन शामिल होगा। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी का कहना है कि अगले 10 से 15 दिन में यह सभी स्टेशन शुरू हो जाएंगे। इससे सही एक्यूआई का आंकड़ा निकल सकेगा।
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