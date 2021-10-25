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Ghaziabad News: ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री को आरपीएफ निरीक्षक ने बचाया

Tue, 10 Nov 2026 12:13 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:13 AM IST
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RPF inspector rescues passenger trapped between train and platform
गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर रविवार दोपहर ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ निरीक्षक अब्दुल लतीफ ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को खींचकर बाहर निकाला। इस दौरान निरीक्षक भी संतुलन बिगड़ने से गिरकर घायल हो गए। दोनों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
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आरपीएफ निरीक्षक अब्दुल लतीफ ने बताया कि ओडिशा निवासी रामप्रसाद पटेल किसी ट्रेन से गाजियाबाद पहुंचे थे। उन्हें यहां से उत्कल एक्सप्रेस में सवार होकर आगे जाना था। रविवार सुबह 11:40 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वह उसमें चढ़ने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। ट्रेन चलने के कारण वह नीचे की तरफ जा चुके थे।
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यात्री की चीख सुनकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद निरीक्षक अब्दुल लतीफ तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने किसी तरह यात्री को खींचकर बाहर निकाला। हादसे में यात्री के पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई। उसे बचाने के प्रयास में निरीक्षक भी फिसलकर घायल हो गए। उपचार के बाद यात्री को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। रामप्रसाद पटेल ने बताया कि निरीक्षक की तत्परता से उन्हें नया जीवन मिला है। स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी निरीक्षक के साहस और तत्परता की सराहना की।
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