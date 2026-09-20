उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर: 35 करोड़ से बनेंगी साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें, उद्योगों को मिलेगी गति

ये कार्य होंगे

इस योजना के तहत कुल 11 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसमें छह किलोमीटर लंबे सौर ऊर्जा मार्ग को चार लेन में नए सिरे से बनाया जाएगा। नोएडा की फर्म को इसका टेंडर आवंटित किया गया है। इसके अलावा लिंक रोड थाने के सामने से कौशांबी मेट्रो तक, लिंक रोड चौकी के सामने से जीटी रोड तक, सीईएल कंपनी के सामने से कौशांबी मोड़ तक और महाराजपुर बीईएल के सामने से गुजरने वाली सड़क की मरम्मत की जाएगी। पुलिस चौकी से रेलवे रोड तक भी सड़क को ठीक किया जाएगा। सड़कों के दोनों ओर नालियों और फुटपाथ का निर्माण भी किया जाएगा। काम एक-दो दिन में शुरू होने की उम्मीद है।