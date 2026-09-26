Ghaziabad News: 71 लाख से बनेगी जीआईसी नंदग्राम कैंपस की सड़क

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कई वर्षों के पत्राचार के बाद अब इस सड़क को एमएलसी शिक्षा के हिस्से से बनाया जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इसका निर्माण करेगा। यह विधान परिषद सदस्य चंद शर्मा की निधि से बनेगी। विद्यालय में एक हजार से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। डीआईओएस कार्यालय में भी प्रतिदिन काफी लोग आते-जाते हैं। सड़क की बदहाली से सभी लोग सालों से परेशान थे। बारिश होने पर यहां कई फीट तक पानी भर जाता था। अब बजट पास होने से बच्चों, अभिभावकों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली है।जीआईसी स्कूल के प्रधानाचार्य जय सिंह ने बताया कि सड़क का बजट पास हो गया है। इसके अक्तूबर माह में बनने की उम्मीद है। यह 500 मीटर से अधिक लंबी सड़क है। नंदग्राम स्थित राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में ही राजकीय पुस्तकालय और डीआईओएस कार्यालय भी हैं। डीआईओएस और जीआईसी का प्रवेश द्वार एक ही है, जहां से कार्यालय और स्कूल तक जाने वाली सड़कों में गड्ढे थे।