Ghaziabad News: राहत...गृहकर में अब 30 नवंबर तक मिलेगी छूट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि सभी के लिए अपने भवनों का निर्धारित कर नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य है। करदाताओं को भुगतान में सुविधा देने और बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बकाया जमा करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम अधिनियम और सदन की ओर से तय प्रावधानों के तहत छूट की समयसीमा बढ़ाई गई है।उन्होंने बताया कि संपत्तिकर पर 20 फीसदी तक की सीधी छूट मिलेगी। ऑनलाइन भुगतान करने पर दो फीसदी अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। वहीं, घरों में कूड़े का पृथक्करण करने वाले भवन स्वामियों को 10 फीसदी की अतिरिक्त रियायत भी मिलेगी।महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना गृहकर जमा कर छूट का लाभ उठाएं। करदाता नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जोनल कार्यालय में जाकर भी गृहकर जमा कराया जा सकता है।