Ghaziabad News: कबूतरबाजी के विवाद में रची अयान की हत्या की साजिश, नाबालिग पकड़ा

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एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि 15 दिन पहले नाबालिग और उसके दोस्त मनू का अयान से कबूतरबाजी को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान अयान ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी। इसी बात से नाराज होकर उसने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।नाबालिग ने बताया कि 27 अगस्त की रात करीब 10 बजे मनू, अजीम, अन्ना और चंदू उसके पास आए और दुश्मन को खत्म करने की बात कही। योजना के तहत साहिल और वसीम को अयान को शहीदनगर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास लाने के लिए भेजा गया। दोनों उसे बाइक पर बीच में बैठाकर लाए। बाइक रुकते ही आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। अयान जब भागने लगा तो नाबालिग और साथियों ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।एसीपी ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए चार टीमें गठित की गई हैं, जो दिल्ली, मेरठ समेत कई संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस इंस्टाग्राम डिटेल्स और कॉल डिटेल के आधार पर भी जांच कर रही है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिग पिछले तीन दिन से चाकू लेकर घूम रहा था और मौके की तलाश में था। 27 अगस्त को मौका मिलते ही उसने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे नोएडा स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।