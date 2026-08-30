Ghaziabad News: लेनदेन के विवाद में चालक पर जानलेवा हमला, गले पर आए 22 टांके

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श्याम पार्क एक्सटेंशन के रहने वाले विनय कुमार ने बताया कि उनका भाई दीपक एक कंपनी में चालक है। 20 अगस्त को वह किसी काम से बाजार गए थे अैर वहां पर नंदन ने रंजिश रखते हुए चाकू से गर्दन पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया था। उसे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया और गर्दन पर 22 टांके आए थे। अब तक पुलिस ने आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई गई है।यह था विवादभाई विनय ने बताया कि दीपक ने छह महीने पहले नंदन से 1500 रुपये उधार लिए थे, इसे लेकर उनके बीच कई बार विवाद भी हुआ तो बाद में रुपये लौटा दिए गए थे। आरोप है कि इसके बाद नंदन उनके भाई से रंजिश रखता था और इसी वजह से जानलेवा हमला किया था। पुलिस को इस मामले में बीएनएस की धारा 109 में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थीमामले की गहनता से जांच की जा रही है और भागे हुए आरोपी की लोकेशन बिहार में मिली है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बिहार के लिए रवाना हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विवेचना में धाराएं भी बढ़ा दी जाएंगी।- अमित सक्सेना, एसीपी साहिबाबाद