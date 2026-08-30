Ghaziabad News: पार्क में नशाखोरी से बिगड़ा माहौल, सुरक्षा गार्डों पर लापरवाही का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:27 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:27 AM IST
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इंदिरापुरम। स्वर्ण जयंती पार्क में नशाखोरी और सुरक्षा गार्डों की कथित लापरवाही को लेकर इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने पार्क रखरखाव एवं सुरक्षा ठेकेदार सुरेंद्र अरोड़ा और सिद्धार्थ अरोड़ा को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
एसोसिएशन के अनुसार 28 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे रक्षाबंधन के अवसर पर पार्क में बड़ी संख्या में परिवार और नागरिक मौजूद थे। इसी दौरान निर्माणाधीन रेस्टोरेंट के पास तीन किशोर नशे का सेवन करते नजर आए। उन्हें रोकने और फोटो खींचने की बात कहने पर युवकों ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से संबंधित फोटो ठेकेदार को भेजे जाने की बात भी पत्र में कही गई है।
आरडब्ल्यूए ने आरोप लगाया कि घटनाओं के दौरान पार्क में तैनात सुरक्षा गार्ड निष्क्रिय बैठे रहे और उन्होंने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। एसोसिएशन ने निर्माणाधीन व सुनसान क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने, शराब और नशे के सेवन पर रोक लगाने और लापरवाह गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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एसोसिएशन के अनुसार 28 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे रक्षाबंधन के अवसर पर पार्क में बड़ी संख्या में परिवार और नागरिक मौजूद थे। इसी दौरान निर्माणाधीन रेस्टोरेंट के पास तीन किशोर नशे का सेवन करते नजर आए। उन्हें रोकने और फोटो खींचने की बात कहने पर युवकों ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से संबंधित फोटो ठेकेदार को भेजे जाने की बात भी पत्र में कही गई है।
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आरडब्ल्यूए ने आरोप लगाया कि घटनाओं के दौरान पार्क में तैनात सुरक्षा गार्ड निष्क्रिय बैठे रहे और उन्होंने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। एसोसिएशन ने निर्माणाधीन व सुनसान क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने, शराब और नशे के सेवन पर रोक लगाने और लापरवाह गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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