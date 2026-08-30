Ghaziabad News: पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ तीन नाबालिग पकड़े गए
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:30 AM IST
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लोनी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुश्ता पुलिस चौकी के पास से चोरी की बाइक के साथ तीन नाबालिगों को पकड़ा है। तीनों के कब्जे से चोरी की दो बाइक बरामद हुई हैं। एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि शनिवार को पुलिस की टीम पुश्ता चौकी के पास दिल्ली-सहारनपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी सामने से बाइक पर तीन संदिग्ध आते हुए नजर आए। तीनों नाबालिग हैं। तीनों ने बाइक मोड़ कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि बरामद बाइक ट्रोनिका सिटी से चोरी की गई थी।
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