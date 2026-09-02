Ghaziabad News: गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट आ रहे युवक की कार से टकराया राहगीर, घायल

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हादसे के बाद मोनू ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी और घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने के साथ पहचान कराने का प्रयास कर रही है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी।

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गढ़मुक्तेश्वर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के गांव खेड़ीकली निवासी मोनू मंगलवार शाम अपने परिवार के साथ ब्रजघाट में गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही वह गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बदरखा में मध्य गंगनहर के पास पहुंचे, तभी सडक़ पर अचानक एक व्यक्ति सामने आ गया। कार की टक्कर लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।