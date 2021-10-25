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कार्यक्रम की शुरुआत शाम चार बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन से हुई। इसमें ठाकुर रामपाल और अल्का गुप्ता ने मुख्य यजमान के रूप में आहुतियां अर्पित कीं। इसके बाद शाम पांच बजे श्रद्धालुओं ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। भक्ति और मंत्रोच्चार से पार्क का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। आयोजन का मुख्य आकर्षण शाम 5:40 बजे हुआ दीपदान उत्सव रहा। इसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 501 से 1111 तक दीपक जलाकर पार्क को रोशनी से सजाया गया।ॉकार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। यह आयोजन पिंक पार्क समिति, भारतीय योग संस्थान की ओर से किया गया। उधर, हिंडन नदी के नवनीत घाट पर हरनंदी जागृति अभियान समिति ने देव दीपावली महोत्सव आयोजित किया। शिप्रा रिवेरा मंदिर में प्रभात फेरी, पूर्णाहुति यज्ञ और सत्यनारायण कथा हुई। मंदिर परिसर में बच्चों, महिलाओं और युवाओं ने दीपमाला सजाई। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और सोसाइटियों में भी दीपदान हुआ।