Ghaziabad News: एनओसी के नाम पर डेढ़ लाख का चेक लेकर खाते में जमा नहीं करने का आरोप

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शिकायत में बताया गया कि पीड़िता ने नारायण ऑटोमोबाइल्स, दादरी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा था। वाहन के लिए करीब 1.50 लाख रुपये का लोन कराया गया था। आरोप है कि लोन की पूरी रकम चुकाने के बाद एनओसी लेने के लिए संदीप शर्मा और उनके प्रबंधक तरुण शर्मा से संपर्क किया गया। इस दौरान 1.50 लाख रुपये का भुगतान करने पर बैंक की एनओसी उपलब्ध कराने की बात कही गई।आरोप है कि विश्वास में आकर पीड़िता ने आठ अप्रैल 2025 को चेक के जरिये 1.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बावजूद बैंक की ओर से लोन की रिकवरी के लिए फोन आने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, खाते से ईएमआई भी कटती रही, जबकि आरोपी पक्ष लोन का भुगतान होने की बात कहता रहा।एनओसी के लिए संपर्क करने पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।