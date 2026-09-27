Ghaziabad News: नाम कहीं, इलाज कहीं और

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गर्भवतियों और बच्चों को लेकर आने वालों की बढ़ी परेशानीनगरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर सामान्य उपचार के अलावा गर्भवतियों की जांच, बच्चों का टीकाकरण और परिवार कल्याण से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं। केंद्र अपने नाम वाले क्षेत्र से बाहर होने के कारण स्थानीय लोगों को इन सेवाओं के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। छोटे बच्चों को लेकर आने वाली महिलाओं और गर्भवतियों के लिए यह दूरी तय करना अधिक परेशानी भरा है। राजनगर निवासी शांभवी ने बताया कि उन्हें दो महीने के बच्चे का टीकाकरण कराना था। राजनगर में कई जगह पता करने के बाद भी केंद्र की जानकारी नहीं मिली। सीएमओ कार्यालय से संपर्क करने पर पता चला कि केंद्र जागृति विहार में संचालित है।निर्धारित किराये में नहीं मिलते भवननगरीय स्वास्थ्य केंद्रों के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि शासन की ओर से भवन के किराये की सीमा निर्धारित है। इससे अधिक किराया नहीं दिया जा सकता। कई स्थानों पर निर्धारित किराये में भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण केंद्र आसपास के क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं। इससे केंद्र का नाम और वास्तविक स्थान अलग हो जाता है।सर्वे के बाद बदले जाएंगे केंद्रों के स्थानमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन चंद वैश्य ने बताया कि सभी नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों के नाम और वास्तविक स्थान का सर्वे कराया जाएगा। इसमें केंद्र किस क्षेत्र के नाम से दर्ज है और वर्तमान में कहां संचालित हो रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद संबंधित कॉलोनी या मोहल्ले में ही निर्धारित किराये के भीतर भवन लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर न जाना पड़े।इन नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों का दूसरी जगह हो रहा संचालनकेंद्र के नाम का क्षेत्र, वर्तमान स्थानमहराजपुर प्रथम, वैशालीसादिकनगर, नंदग्राम, डी ब्लॉकराजनगर, जागृति विहारघूकना, सेवानगरराजनगर एक्सटेंशन, नूरनगरहरसांव, स्वर्णजयंतीपुरमआदर्शनगर, मातृका विहारहिंडन विहार, अर्थलामिर्जापुर, प्रताप विहार, एम ब्लॉकशिब्बनपुरा, पटेलनगररामागढ़ी, लोहियानगरकैला भट्ठा, एमएमजी अस्पताल में टीकाकरण