Ghaziabad News: बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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भोजपुर के गांव तलहैटा के रहने वाले राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 32 वर्षीय पुत्र सतेन्द्र कश्यप गांव में रहकर मजदूरी करता था। शुक्रवार शाम बाइक से किसी काम से जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुवा जा रहा था। जैसे ही वह फरीदनगर-पिलखुवा मार्ग पर गांव अतरौली स्थित राजकीय विद्यालय के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक बेकाबू डग्गामार बस ने किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में उसकी बाइक में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सतेन्द्र कश्यप कई फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरा। आरोपी चालक मौके से फरार राहगीरों ने सतेन्द्र को उपचार के लिए पिलखुवा सीएचसी भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने सतेन्द्र को मृत घोषित कर दिया।एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। हापुड़ के पिलखुवा पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है।