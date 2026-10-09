फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Mobile phone stolen from a young man who had come from Afghanistan for his son treatment phone was left behin

गाजियाबाद: अफगानिस्तान से बेटे का उपचार कराने आए युवक को मोबाइल चोरी, कैब में छूटा था मोबाइल, चालक मुकरा

Fri, 09 Oct 2026 09:59 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 09:59 PM IST
सार

इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में बेटे का उपचार कराने के लिए आए विदेशी मेहमान का करीब एक लाख रुपये कीमत का मोबाइल चोरी हो गया है। उन्होंने देर रात इंदिरापुरम थाने में चोरी की तहरीर दी।

विज्ञापन
Mobile phone stolen from a young man who had come from Afghanistan for his son treatment phone was left behin
पीड़ित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में बेटे का उपचार कराने के लिए आए विदेशी मेहमान का करीब एक लाख रुपये कीमत का मोबाइल चोरी हो गया है। उन्होंने देर रात इंदिरापुरम थाने में चोरी की तहरीर दी, लेकिन अफगानिस्तान से आए मेहमान के साथ पुलिस ने खेल किया उसकी चोरी की तहरीर की जगह गुम होने की तहरीर लिखवाई गई। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन


अफगानिस्तान की रहने वाले यूनुस खान ने बताया कि एक सप्ताह से भारत आए हुए हैं। यहां उनके पांच साल के बेटे का इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह क्रॉसिंग सोसायटी से अस्पताल के लिए कैब से निकले थे, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनका मोबाइल उनके पास नहीं था। उन्होंने कैब चालक से संपर्क किया और पूछा की मोबाइल उनके पास तो नहीं है। इस पर चालक ने मना कर दिया। 
विज्ञापन


वह थाने में अपने साथी के साथ चोरी की तहरीर देने के लिए आए, लेकिन पुलिस ने उनकी चोरी की तहरीर ना लेकर दूसरी तहरीर लिखवाई, जिसमें गुम होने की बात लिखी गई। इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तहरीर लेने वाले पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed