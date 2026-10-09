गाजियाबाद: अफगानिस्तान से बेटे का उपचार कराने आए युवक को मोबाइल चोरी, कैब में छूटा था मोबाइल, चालक मुकरा
इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में बेटे का उपचार कराने के लिए आए विदेशी मेहमान का करीब एक लाख रुपये कीमत का मोबाइल चोरी हो गया है। उन्होंने देर रात इंदिरापुरम थाने में चोरी की तहरीर दी।
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इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में बेटे का उपचार कराने के लिए आए विदेशी मेहमान का करीब एक लाख रुपये कीमत का मोबाइल चोरी हो गया है। उन्होंने देर रात इंदिरापुरम थाने में चोरी की तहरीर दी, लेकिन अफगानिस्तान से आए मेहमान के साथ पुलिस ने खेल किया उसकी चोरी की तहरीर की जगह गुम होने की तहरीर लिखवाई गई। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
अफगानिस्तान की रहने वाले यूनुस खान ने बताया कि एक सप्ताह से भारत आए हुए हैं। यहां उनके पांच साल के बेटे का इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह क्रॉसिंग सोसायटी से अस्पताल के लिए कैब से निकले थे, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनका मोबाइल उनके पास नहीं था। उन्होंने कैब चालक से संपर्क किया और पूछा की मोबाइल उनके पास तो नहीं है। इस पर चालक ने मना कर दिया।
वह थाने में अपने साथी के साथ चोरी की तहरीर देने के लिए आए, लेकिन पुलिस ने उनकी चोरी की तहरीर ना लेकर दूसरी तहरीर लिखवाई, जिसमें गुम होने की बात लिखी गई। इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तहरीर लेने वाले पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी।