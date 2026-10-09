गाजियाबाद: अफगानिस्तान से बेटे का उपचार कराने आए युवक को मोबाइल चोरी, कैब में छूटा था मोबाइल, चालक मुकरा

इंदिरापुरम स्थित निजी अस्पताल में बेटे का उपचार कराने के लिए आए विदेशी मेहमान का करीब एक लाख रुपये कीमत का मोबाइल चोरी हो गया है। उन्होंने देर रात इंदिरापुरम थाने में चोरी की तहरीर दी, लेकिन अफगानिस्तान से आए मेहमान के साथ पुलिस ने खेल किया उसकी चोरी की तहरीर की जगह गुम होने की तहरीर लिखवाई गई। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

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