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माई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। मथुरा के यूको बैंक के रिश्वत प्रकरण में गवाह नहीं आने से सुनवाई टल गई। पीठासीन अधिकारी भारत सिंह यादव ने अगली सुनवाई की 30 नवंबर तारीख लगाई है।सीबीआई के अनुसार, मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के मंडी चौक निवासी मुरारी लाल राधाकृष्ण फ्लोर मिल के संचालक हैं। उन्होंने कोतवाली रोड स्थित यूको बैंक से एक करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई थी। इसमें से 90 लाख रुपये फर्म के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए, जबकि 10 लाख रुपये सीनियर मैनेजर गरिमा सिंह ने रोक दिए थे।आरोप है कि शेष 10 लाख रुपये जारी करने के एवज में गरिमा सिंह ने मुरारी लाल से स्वीकृत एक करोड़ रुपये की पूरी धनराशि पर चार प्रतिशत के हिसाब से चार लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। मुरारी लाल ने इसकी शिकायत सीबीआई से की और रिश्वत की रकम दो किस्तों में देने के लिए सहमति जताई।सीबीआई के मुताबिक, सितंबर 2025 में मुरारी लाल के बेटे सोनू ने पहली किस्त के रूप में दो लाख रुपये सीनियर मैनेजर गरिमा सिंह और उनके निजी सहयोगी आरिफ मोहम्मद को बैंक शाखा के बाहर कार में जाकर दिए। जैसे ही दोनों ने रिश्वत की रकम ली, सीबीआई की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।