यूपी के गाजियाबाद जिले के कृष्णा नगर इलाके की झुग्गियों में आज भीषण आग लग गई। यह आग सिहानी रोड मॉर्डन नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने लगी थी। दमकल की तीन गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

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#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire broke out in the slums of Krishna Nagar area in Ghaziabad earlier today. CFO (Chief Fire Officer) Saurabh Singh says, "...Three fire tenders were rushed to the spot. Fire was doused off. There have been no casualties." (Video: Fire Department) विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 19, 2026

सीएफओ सौरव सिंह ने बताया, 19 नवंबर को लगभग 11 बजकर 4 मिनट पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत कृष्णानगर एरिया में 10 से 12 झुग्गी-झोपड़ी में आग लगी है। तत्काल कार्रवाई करते हुए अग्निशमन केंद्र कोतवाली से एफएसओ सहित तीन दमकल वाहन घटनास्थल पर रवाना किए गए। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इसमें अन्य झुग्गी-झोपड़ियों में आग को हमने फैले नहीं दिया। इस पूरी घटना में कोई जनहानी नहीं हुई।