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मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम सुबह 11:04 बजे तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एफएसओ कोतवाली तीन फायर टैंकरों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने एमएफई की मदद से होज पाइप फैलाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। झुग्गियों में आग तेजी से फैल रही थी। दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए काफी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। विज्ञापन







आग के आसपास आबादी वाला क्षेत्र और बड़ी संख्या में अन्य झुग्गियां भी मौजूद थीं। दमकल विभाग की तत्परता से आग को आसपास की झुग्गियों और आबादी तक फैलने से रोक लिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। विज्ञापन विज्ञापन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम सुबह 11:04 बजे तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एफएसओ कोतवाली तीन फायर टैंकरों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने एमएफई की मदद से होज पाइप फैलाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। झुग्गियों में आग तेजी से फैल रही थी। दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए काफी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया।आग के आसपास आबादी वाला क्षेत्र और बड़ी संख्या में अन्य झुग्गियां भी मौजूद थीं। दमकल विभाग की तत्परता से आग को आसपास की झुग्गियों और आबादी तक फैलने से रोक लिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित सादिक नगर के कृष्णा नगर में मंगलवार को झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 10 से 12 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने तीन फायर टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।