मधुबन बापूधाम योजना: 125 करोड़ से बदलेगी सूरत, सड़क-सीवर-पानी की लाइन होंगी दुरुस्त, जानें और क्या होंगे काम

15 साल से अधिक पुरानी मधुबन बापूधाम योजना की सूरत बदलने जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यहां सड़क, सीवर, पानी की लाइन और पार्क समेत मूलभूत सुविधाओं पर करीब 125 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने इसी सप्ताह टेंडर जारी किया है। कंपनी चयन के बाद जल्द ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

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जीडीए के चीफ इंजीनियर आलोक रंजन ने बताया कि सात सितंबर को टेंडर ऑनलाइन किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और कंपनी फाइनल होने के बाद काम शुरू होगा। लक्ष्य है कि एक साल के भीतर सभी काम पूरे कर लिए जाएं। इससे पुरानी आबादी के साथ नई योजनाओं में बसने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा।