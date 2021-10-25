Ghaziabad News: अधिवक्ता के घर नौ माह में पांचवीं बार चोरी, रिपोर्ट दर्ज

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साहिबाबाद। राजेंद्र नगर में एक अधिवक्ता के घर 15 दिनों के भीतर तीन बार चोरी होने के मामले में तीन दिन बाद चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस को आरोपी की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराने के बावजूद खुलासा नहीं हो सका है। अधिवक्ता निखिल कुमार ने पुलिस को बताया कि छह अक्तूबर की रात चोर पड़ोसी की दीवार से कूदकर बालकनी में आया और ढाई लाख के गहने व नकदी और आई फोन भी चुरा ले गया। इससे पहले भी 25 और 30 सितंबर को चोरी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि तीनों बार एक ही व्यक्ति ने चोरी की। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि फुटेज की जांच जारी है और चोर जल्द पकड़ा जाएगा। निखिल ने पुलिस को बताया कि उनके यहां नौ महीने में पांच बार चोरी हो चुकी है। ब्यूरो