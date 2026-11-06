Ghaziabad News: मोबाइल फोन हैक करके खाते से निकले 3.05 लाख रुपये

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भोवापुर निवासी दीपक मद्धेशिया लिंक रोड स्थित टाटा स्टील में कार्यरत हैं। उन्होंने दी शिकायत में बताया कि 17 अक्तूबर को उनके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई और सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन आया। कुछ देर बाद मोबाइल फोन चालू हो गया। 18 अक्तूबर को भी इसी तरह की घटना हुई, लेकिन इस बार उसमें कई एप अनइंस्टॉल हो गए। दीपक ने बताया कि दोबारा ई-वॉलेट एप इंस्टॉल कर लॉगइन किया तो खाते से 3.05 लाख रुपये निकल गए। उन्होंने तत्काल साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। उनके मोबाइल फोन पर कोई ओटीपी नहीं आया और न ही किसी लिंक को ओपन किया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच में जुट गई है।