Ghaziabad News: किराये पर फ्लैट लेकर चला रहे थे हुक्का बार, 18 गिरफ्तार

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तीनों फ्लैटों में ग्राहकों को रुपये लेकर फ्लेवर्ड तंबाकू वाला हुक्का परोसा जा रहा था। चार हुक्के, 19 पाइप, कोयला हीटर और फ्लेवर्ड तंबाकू के पैकेट समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजनगर रेजिडेंसी के टावर-11 की 11वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या 1101, 1102 और 1103 में बड़ी संख्या में लोग हुक्का पी रहे हैं। नंदग्राम थाना पुलिस ने छापा मारा तो फ्लैटों के अंदर धुआं फैला हुआ था और कई लोग हुक्का पी रहे थे। पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे, लेकिन टीम ने 18 लोगों को पकड़ लिया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे खुद भी हुक्का पीते थे और ग्राहकों की मांग पर रुपये लेकर उन्हें हुक्का उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने हुक्का बार संचालन का लाइसेंस मांगा तो आरोपी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बिना लाइसेंस कारोबार चलाने और उससे होने वाली कमाई आपस में बांटने की बात स्वीकार की।फ्लैट मालिकों की हो रही तलाशएसीपी के मुताबिक, तीनों फ्लैट प्रणव वर्मा निवासी शास्त्रीनगर और स्वास्तिक शर्मा निवासी कविनगर ने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन पोर्टल एयरबीएनबी के माध्यम से बुक किए थे। प्रत्येक फ्लैट का 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराया तय किया गया था। यहां हुक्का बार का संचालन आरोपी हर्ष चौधरी और दक्ष कर रहे थे।रिहायशी सोसायटी के टावर में तीन फ्लैटों के भीतर हुक्का बार संचालित होने और इसमें मेंटेनेंस कर्मी की भूमिका सामने आने से सोसायटी की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि फ्लैटों में लगातार लोगों की आवाजाही और हुक्का बार के संचालन की जानकारी सोसायटी प्रबंधन को थी या नहीं। साथ ही फ्लैट मालिकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फ्लैट मालिकों की तलाश की जा रही है।इनकी हुई गिरफ्तारीहनी चौधरी निवासी चिरंजीव विहार, कृष्णा चौधरी निवासी सेक्टर- 4 वेव सिटी, निशांत यादव निवासी शास्त्रीनगर, प्रणव वर्मा शास्त्रीनगर, अभिषेक डागर निवासी लोहियानगर, स्वास्तिक शर्मा निवासी कविनगर, आदित्य कपूर निवासी राजनगर, आयुष वर्मा निवासी डासना गेट, रोनित यादव निवासी नेहरूनगर, लोकेश मलिक निवासी रमते राम रोड, अनमोल त्यागी राजनगर एक्सटेंशन ज्योति सुपर विलेज, रजत यादव निवासी शाहपुर बम्हैटा, अमित यादव निवासी सारे होम्स वेव सिटी, बिलाल निवासी पुराना किला डासना, मंजीत निवासी नेहरूनगर, हर्ष निवासी विनायक टावर महागुनपुरम, रोहित अरोरा निवासी न्यू गांधीनगर, अभय निवासी न्यू पंचवटी नगर, हर्ष चौधरी निवासी राजनगर और दक्ष।