हनुमान की कृपा और लोगों के प्यार ने दिलाया मुकाम : सुनील लोधी

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कार्यक्रम में सुनील लोधी ने लोकप्रिय भजन ''''मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई'''' सुनाया। इस पर निगम परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। इस मौके पर नगर आयुक्त और सुनील लोधी ने संयुक्त रूप से शहरवासियों से स्वच्छता की अपील की।वार्ता में सुनील लोधी ने कहा कि हनुमान जी की कृपा और लोगों के प्यार से ही उन्हें यह मुकाम मिला है। 2017 से वह यूट्यूब पर गाने पोस्ट करते थे, आज सब कुछ मिल गया है।नगर आयुक्त ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण और स्वच्छता पर लगातार काम हो रहा है। घर और शहर को साफ रखना ही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और देश के प्रति सच्चा प्रेम है। पार्षदों ने गायक से जीवन और कला से जुड़े सवाल भी किए।कार्यक्रम में प्रभारी नजारत डॉ. अनुज, पार्षद मनोज त्यागी, प्रदीप चौधरी, नीरज गोयल, सुमन जाटव, कुलदीप त्यागी, सुभाष चौधरी, विनिल दत्त, रेखा गोस्वामी, मधुकर त्यागी, अमित त्यागी सहित कई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।