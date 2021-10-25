Ghaziabad News: उधार का तकादा करने पर जिम संचालिका से मारपीट, छेड़खानी का आरोप

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गाजियाबाद। कविनगर क्षेत्र में जिम संचालिका को उधार का तकादा करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर जिम सेंटर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़खानी की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आर्यन, नितिन, हर्ष, भरत, मयंक समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि वह कॉलोनी में जिम सेंटर चलाती हैं। उनके जिम में आर्यन नाम का युवक आता था, जिससे जान-पहचान हो गई थी। आरोपी ने एक दिन उनसे उधार पैसे मांगे। नकद पैसे न होने पर आरोपी ने बहन को नेग में आभूषण देने की बात कही। इस पर उन्होंने अपनी जान-पहचान की दुकान से उसे आभूषण दिला दिए। आरोप है कि कुछ दिन बाद आरोपी ने जिम आना बंद कर दिया और संपर्क तोड़ दिया। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो आरोपी धमकी देने लगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अपने साथियों के साथ जिम पर आया और उनके साथ मारपीट व छेड़खानी की। इस दौरान उनकी चेन भी लूट ली गई। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी पक्ष ने उनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया है और उन्हें जान का खतरा है। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले की सत्यता का पता चल सकेगा।