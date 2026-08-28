गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बस से गिरा युवक, मौके पर ही हुई मौत

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बस में सवार युवक अचानक खिड़की से नीचे गिर गया। दौड़ती बस से गिरते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडे ने बताया कि हादसा शुक्रवार की सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। मृतक की पहचान राजीव सिंह (34) निवासी ग्राम लोज चरम थाना सिरौली जनपद बरेली के रूप में हुई है।

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बताया गया कि राजीव सिंह दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करते हैं और अपने घर बहन से राखी बंधवाने के लिए बरेली जा रहे थे। बस की पिछली खिड़की के नजदीक बैठे राजीव सिंह असंतुलित होकर सड़क पर गिर गए थे। परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है।