चिता पर महिला का शव छोड़कर भागे लोग: लोनी में गीली लकड़ी से ही कर रहे थे जलाने की कोशिश, गले पर फंदे का निशान

जांच में जुटी पुलिस

वहीं, डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आशंका है कि महिला की आत्महत्या के बाद लोकलाज या पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कुछ लोगों ने शव को चुपचाप जलाने की कोशिश की हो। जांच के बाद ही सभी पहलुओं का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।