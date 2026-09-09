500 खोए-चोरी मोबाइल ढूंढ निकाले: गाजियाबाद पुलिस ने असली मालिकों को सौंपे, इस पोर्टल से खोजे 1.5 करोड़ के फोन

ट्रांस हिंडन जोन की पुलिस और साइबर सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर विभिन्न नामी कंपनियों के कुल 500 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन सभी मोबाइल फोन की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस ने इन सभी फोन को उनके असली स्वामियों को बुलाकर सुरक्षित सौंप दिया है।

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सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर पोर्टल और गाजियाबाद पुलिस की मुस्तैदी का बड़ा हाथ रहा। ट्रांस हिंडन जोन के विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की लगातार शिकायतें दर्ज हो रही थीं।इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ट्रांस हिंडन जोन की साइबर टीम ने सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण और मैनुअल इनपुट की मदद से एक साथ कई राज्यों व जिलों में चल रहे इन फोन को ट्रैक किया और इन्हें बरामद करने में सफलता पाई।9 सितम्बर 2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सभी 500 मोबाइल फोन उनके वैध मालिकों को वापस कर दिए गए। महीनों पहले खो चुके अपने कीमती फोन और उसमें मौजूद जरूरी डेटा को वापस पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फोन वापस मिलने पर उन्होंने गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। पुलिस अधिकारियों ने इस अभियान में शामिल पूरी साइबर और सर्विलांस टीम की पीठ थप थपाई।