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भारत सरकार द्वारा नामित मलिक ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, मिशन लाइफ और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) जैसी राष्ट्रीय नीतियों को रेखांकित किया। उन्होंने गाजियाबाद के नगर आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के सफल मॉडल साझा करते हुए बताया कि कैसे देश के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड से जुटाई गई राशि से 40 एमएलडी का टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया, जो आज 1,100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को शोधित पानी दे रहा है। इसे ग्लोबल वाटर अवॉर्ड्स 2025 से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने कार्बन क्रेडिट परियोजना पंजीकृत कराने वाले यूपी के पहले निकाय बनने, ब्लूमबर्ग मेयर्स चैलेंज विजेता गोबर से बने जैविक सफेद पेंट और 50 आरआरआर (कम उपयोग, दोबारा उपयोग, रीसाइकिल) केंद्रों की सफलता का भी जिक्र किया। इसके अतिरिक्त ग्लास अपसाइक्लिंग प्लांट, प्लास्टिक से पाइप निर्माण, देश के पहले एसटीपी आधारित बायो-सीएनजी प्लांट और 193 हरित नर्सरियों के माध्यम से पुराने कूड़ा स्थलों के कायाकल्प की पहल को कार्यशाला में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने खूब सराहा।