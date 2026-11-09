गाजियाबाद धमाके का पाकिस्तान से कनेक्शन: शहजाद भट्टी के लिए काम करता है तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान; खुलासा

कौशांबी में पकड़े गए संदिग्ध जासूसों से मिली थी शहजाद की जानकारी

इसी वर्ष कौशांबी थानाक्षेत्र में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 25 लोगों की गिरफ्तारी के बाद शहजाद भट्टी का नाम भी सामने आया था। शहजाद अपने नेटवर्क की मदद से रेलवे स्टेशनों समेत संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर गतिविधियों की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान तक पहुंचाता था। शहजाद के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था। भाजपा नेत्री और अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने शहजाद के खिलाफ शिकायत दी थी, उसमें उन्हें सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। ऐसे में वसुंधरा चौकी पर धमाके के बाद पुराने मुकदमे, जासूसी गिरोह और संदिग्ध स्थानीय संपर्कों को जोड़कर जांच की जा रही है।