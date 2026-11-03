13वीं मंजिल से कूदा 12वीं का छात्र: गाजियाबाद में बड़ी वारदात, कल थी चैतन्य की परीक्षा; पढ़ते-पढ़ते लगाई छलांक

कूदने से पहले कर रहा था पढ़ाई

परिजनों के मुताबिक चैतन्य टहलकर आने के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद वह बालकॉनी में पहुंचा और कूद गया। एसीपी ने बताया कि आसपास के लोगों ने उसे कूदते हुए देखा है। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो परिजनों को घटना की बाबत जानकारी हुई। घायल चैतन्य को यशोदा अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची मोरटा चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।