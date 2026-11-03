13वीं मंजिल से कूदा 12वीं का छात्र: गाजियाबाद में बड़ी वारदात, कल थी चैतन्य की परीक्षा; पढ़ते-पढ़ते लगाई छलांक
मां संगीता ने बताया कि चैतन्य शास्त्रीनगर स्थित नेहरू वर्ल्ड स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। करीब दो माह से प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा था। दिन रात पढ़ाई करता था।
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यूपी के गाजियाबाद स्थित नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की राजनगर रेजीडेंसी सोसायटी की 13वीं मंजिल से कूदकर 16 वर्षीय चैतन्य शर्मा ने आत्महत्या कर ली। चैतन्य कक्षा 12 का छात्र था और कल (बुधवार) उसे परीक्षा देनी थी। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।
कूदने से पहले भाई-बहन गए थे टहलने
एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि राजनगर रेजीडेंसी के टॉवर ई के फ्लैट संख्या एफ 1303 में मूलचंद शर्मा परिवार सहित रहते हैं। मूलचंद शर्मा खुशीनगर में बिजली विभाग में एक्सईएन के पद पर तैनात हैं और घटना के दिन भी वह ड्यूटी पर तैनात थे। घर में उनकी पत्नी, बेटी हर्षिता(19) और बेटा चैतन्य शर्मा (16) थे। मंगलवार की शाम हर्षिता और चैतन्य शाम करीब सात बजे सोसायटी में ही टहल रहे थे। जिसके बाद दोनों फ्लैट में चले गए।
कूदने से पहले कर रहा था पढ़ाई
परिजनों के मुताबिक चैतन्य टहलकर आने के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद वह बालकॉनी में पहुंचा और कूद गया। एसीपी ने बताया कि आसपास के लोगों ने उसे कूदते हुए देखा है। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो परिजनों को घटना की बाबत जानकारी हुई। घायल चैतन्य को यशोदा अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची मोरटा चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।
होनहार छात्र था चैतन्य, प्री-बोर्ड परीक्षा की कर रहा था तैयारी
यशोदा अस्पताल में मां संगीता ने पुलिसकर्मियों को बताया कि चैतन्य शास्त्रीनगर स्थित नेहरू वर्ल्ड स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। करीब दो माह से प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा था। दिन रात पढ़ाई करता था। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि असंतुलित होकर वह नीचे गिरा है या पढ़ाई में मानसिक दबाव के कारण उसने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस आत्महत्या करने की बात कह रही है।