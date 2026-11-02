वीडियो देखकर मिठाई से मुंह मोड़ लेंगे: दिवाली से पहले मिठाइयों में मिले कीड़े, गंदगी में चल रही थी तैयारी

मिठाई तैयार करने वाले स्थान पर कॉकरोच घूमते मिले

टीम को यहां मिठाई तैयार करने वाले स्थान पर कॉकरोच घूमते मिले। खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डीप फ्रीजर में भी कॉकरोच और अन्य कीड़े मिले। जांच में कारखाने में इस्तेमाल किया जा रहा सोडियम बाईकार्बोनेट फूड ग्रेड का नहीं पाया गया। मावा में मिलावट की आशंका पर छेना मिठाई, बूंदी के लड्डू, रंगीन मावा, समोसा मसाला, लाल मिर्च पाउडर और सोडियम बाईकार्बोनेट के छह नमूने लिए गए हैं। कारखाने में सुधार होने तक लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।