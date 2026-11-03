गाजियाबाद: 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान, नागर बोले- सीएम की पदयात्रा में 50 हजार लोग जुटने की उम्मीद

भाजपा के राष्ट्रव्यापी अभियान 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' के तहत पांच नवंबर को राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित पदयात्रा में पश्चिम उत्तर प्रदेश से करीब 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।

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मंगलवार को भाजपा महानगर कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी सारी मर्यादाएं लांघकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम विपक्षी कर रहे हैं। इस पदयात्रा का मुख्य मकसद जनता के बीच जाकर सच बताना है।क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र से लोग बसों के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पांच नवंबर को सुबह 10 बजे दिल्ली 6 मॉल राजनगर एक्सटेंशन पर कार्यकर्ता एकत्र होंगे। यहां से 11 बजे पद यात्रा शुरू होगी। यात्रा से पहले मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा।