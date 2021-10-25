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एसीपी वेव सिटी ने बताया कि सुमित त्यागी ने पहले भी इन दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत की जानकारी मिलने पर सुशील गुप्ता ने सुमित त्यागी से संपर्क किया। उसने खुद को निर्दोष बताकर पुलिस कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया और पूरी बकाया राशि चुकाने का आश्वासन भी दिया। विश्वास जीतने के लिए उसने सुमित त्यागी को 1,71,000 रुपये का आंशिक भुगतान किया। उसने अगले कुछ दिनों में 2,00,000 रुपये और एक सप्ताह में शेष राशि चुकाने का वादा किया।निर्धारित अवधि बीतने पर भी आरोपी ने वादा पूरा नहीं किया। जब सुमित त्यागी ने अपने पैसे मांगे, तो सुशील गुप्ता ने भुगतान से साफ इन्कार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद सुशील गुप्ता ने सुमित त्यागी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से गंभीर आपराधिक धमकियां दीं। उसने जान से मार देने और पुलिस या न्यायालय जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी ने यह भी कहा कि शिकायत करने पर वह शेष राशि कभी वापस नहीं करेगा। एसीपी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद