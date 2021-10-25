Ghaziabad News: कॉमन गेस्ट रूम के कथित अवैध निर्माण के विरोध में 21वें दिन भी धरना

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गाजियाबाद। केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में कॉमन गेस्ट रूम को सुरक्षित रखने और कथित अवैध निर्माण रुकवाने की मांग को लेकर निवासियों का धरना शुक्रवार को 21वें दिन भी जारी रहा। राजनगर एक्सटेंशन की अन्य सोसायटियों के पदाधिकारियों ने भी धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। निवासियों ने गीतों के माध्यम से अपनी मांग उठाई और जीडीए अधिकारियों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। सोसायटी के सचिव राहुल बालियान ने कहा कि यह संघर्ष सामूहिक संपत्ति और निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उचित समाधान निकलने तक धरना जारी रहेगा।