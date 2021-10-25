Ghaziabad News: टाउनशिप बसाने की शर्तें तोड़ीं, दो बिल्डरों पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट

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जेई मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, शाहपुर-बम्हेटा की करीब 300 एकड़ जमीन पर टाउनशिप बसाने के लिए दोनों बिल्डरों ने वर्ष 2003 में आवेदन किया था। वर्ष 2006 में जीडीए ने करीब 180 एकड़ जमीन पर टाउनशिप बसाने के नक्शे को कई शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। आरोप है कि बिल्डरों ने इन शर्तों का पालन नहीं किया।जीडीए के मुताबिक, बिल्डरों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित आवास नहीं बनाए। केवल दिखावे के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया। टाउनशिप में पार्क, सड़क, सीवर, पेयजल, चहारदीवारी और कूड़ा निस्तारण जैसी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित नहीं की गईं। बिजली के खंभे, खुले तार के अलावा नई इमारत बनाने के लिए करीब 30 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग भी नहीं कराई गई। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी लगातार इसकी शिकायत जीडीए में करते रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं किया गया। मामले को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष भी नाराजगी जता चुके हैं। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। नामजद आरोपियों से पूछताछ समेत आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिल्डरों की कार्यशैली शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही है। इसको लेकर जीडीए में लगातार शिकायतें की गईं। 50 से अधिक शिकायतें आईजीआरएस के माध्यम से भी की गईं। आरोप है कि शिकायतों का कागजों में निस्तारण होता रहा, लेकिन बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई अब हुई है। स्थानीय निवासी सुनीता ने बताया कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई थी। इसके बावजूद टाउनशिप में बिल्डरों की मनमानी पर रोक नहीं लगी।जीडीए के जेई के मुताबिक, लगातार पत्राचार के बावजूद बिल्डरों ने अपना पक्ष नहीं रखा। सुरक्षा राशि जब्त करने के लिए भी वर्ष 2023 में चेतावनी जारी की गई थी। इसके बावजूद करीब दो साल से टाउनशिप के आसपास अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। बड़ी संख्या में लोगों से प्लॉट के नाम पर रकम ली गई और कई लोगों के बैनामे भी कराए गए। कुछ लोगों से मोटी पेशगी लेने का भी आरोप है।