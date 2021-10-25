Ghaziabad News: सिर में डंडा मारकर बाइक ले जाने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:23 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:23 AM IST
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मुरादनगर। जलालाबाद मार्ग पर एक युवक के सिर में डंडा मारकर बाइक छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जलालाबाद गांव निवासी सुधीर कुमार ने बताया कि दो दिन पहले रात में वह बाइक से अपने गांव जा रहा था। जलालाबाद मार्ग पर बीच रास्ते में पहुंचने पर एक अज्ञात युवक ने उसे रोक लिया। आरोप है कि युवक ने उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। अचानक हुए हमले से वह सड़क पर गिर गया। पीड़ित के अनुसार आरोपी उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जलालाबाद गांव निवासी सुधीर कुमार ने बताया कि दो दिन पहले रात में वह बाइक से अपने गांव जा रहा था। जलालाबाद मार्ग पर बीच रास्ते में पहुंचने पर एक अज्ञात युवक ने उसे रोक लिया। आरोप है कि युवक ने उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। अचानक हुए हमले से वह सड़क पर गिर गया। पीड़ित के अनुसार आरोपी उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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