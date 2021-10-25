Ghaziabad News: ऑटो व कार की भिड़ंत में पांच लोग घायल

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मसूरी। एनएच-9 पर रविवार दोपहर फ्लाईओवर पर खड़ी कार से ऑटो की भिड़ंत हो गई। इसमें ऑटो सवार पांच लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और छानबीन शुरू कर दी। हादसे के बाद एनएच-9 पर जाम जैसे हालात बन गए। पुलिस ने किसी तरह यातायात व्यवस्था को सुचारु कराया। एसीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे खराब हालत में कार फ्लाईओवर के किनारे पर खड़ी थी। पिलखुवा की तरफ जा रहे ऑटो की इससे टक्कर हो गई। ऑटो सवार बुरी तरह जख्मी हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में ऑटो चालक रिजवान, नसरू, समीर, नाजिम, इमामुद्दीन निवासी ढ़बारसी मसूरी को ज्यादा चोट आई। कार चालक राजीव को भी मामूली चोट आई। एसीपी का कहना है कि मामले की जांच शुरू करा दी गई है। कोई लिखित शिकायत अभी पुलिस को नहीं मिली है।