Ghaziabad News: नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूबा युवक, तलाश जारी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:22 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:22 AM IST
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मसूरी। नाहल झाल के पास गंगनहर में रविवार दोपहर करीब चार बजे नहाते समय नाहल के खाकियान मोहल्ला निवासी सादाब डूब गया। उसको बचाने के चक्कर में चचेरा भाई वकार सिर में पत्थर लगने से घायल हो गया। उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जबकि, डूबे सादाब की तलाश में गोताखोरों की मदद ली जा रही है। चाचा अनीस ने बताया कि सादाब और उनका बेटा वकार गंगनहर में नहा रहे थे। तभी सादाब गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है लेकिन देर शाम तक भी कोई पता नहीं चल पाया था। उधर, सादाब के गुम होने की जानकारी जैसे ही गांव में लोगों को लगी तो वह मौके की तरफ दौड़ पड़े। गंगनहर किनारे खड़े लोग पानी काे निहारते नजर आए। वह उसके सकुशल बरामद होने की दुआ मांग रहे हैं।
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