फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Firing with a licensed pistol following a scuffle at the hotel

Ghaziabad News: होटल में मारपीट के बाद लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग

Sun, 27 Sep 2026 02:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Firing with a licensed pistol following a scuffle at the hotel
गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के कान्हा होटल में शनिवार देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। होटल मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फायरिंग करते मिला। पुलिस ने मौके से एक खोखा कारतूस और क्षतिग्रस्त कार बरामद की है। देर शाम पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं।
विज्ञापन

एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह टीम के साथ कान्हा होटल पहुंचे थे। वहां ईशवदीप ओबराय और मंगेश, रूस्तम कुमार व उनके साथियों के बीच गाली-गलौज और मारपीट हो रही थी। दोनों पक्ष एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने ईशवदीप की खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया।
विज्ञापन

आरोप है कि इससे आवेश में आकर ईशवदीप ओबराय ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर ईशवदीप को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपनिरीक्षक की तहरीर पर ईशवदीप ओबराय, मंगेश और रूस्तम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईशवदीप राजनगर एक्सटेंशन, मंगेश पुरानी सीमापुरी दिल्ली और रूस्तम टीलामोड़ का रहने वाला है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed