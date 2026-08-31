Ghaziabad News: महिला के बैंक खाते की डिटेल अवैध रूप से जारी करने का आरोप

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साहिबाबाद निवासी शक्ति शालिनी शर्मा ने बताया कि उनकी शादी अमित शर्मा से हुई थी। वह वर्तमान में कैनरा बैंक की पटना शाखा में सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर हैं। आपसी मतभेद के चलते वह पिता के घर रहती हैं और पारिवारिक न्यायालय में भरण-पोषण का वाद चल रहा है। 14 अक्तूबर 2025 को सुनवाई के दौरान पति के वकील ने उनके राजेंद्र नगर स्थित इंडियन बैंक खाते की स्टेटमेंट कोर्ट में पेश की। आरोप है कि गया जोनल कार्यालय के अधिकारी सुधांशु शेखर, सरोज कुमार, डीजीएम उत्तम सिन्हा और जीएम सतीश यादव ने नियमों का उल्लंघन कर स्टेटमेंट निकाली और पति को दी। पीड़िता ने 12 सितंबर को ई-मेल से खाते की जानकारी पति या परिवार को न देने को कहा था। इसके बावजूद 17 सितंबर को स्टेटमेंट निकाली गई और खाते से दो बार 118 रुपये काटे गए। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई होगी।

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साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक खाते की स्टेटमेंट बिहार के गया से निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने महिला के पति की मदद करने के लिए नियम विरुद्ध तरीके से स्टेटमेंट निकालकर उसे दी, जिसे पति ने कोर्ट में पेश किया। पीड़िता ने पति और बिहार गया स्थित इंडियन बैंक शाखा के चार अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।