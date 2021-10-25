Ghaziabad News: शॉर्ट सर्किट से किराना स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान जला

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सुभाष विहार कॉलोनी निवासी नवीन कुमार पत्नी नीलम और बच्चों के साथ रहते हैं। वह कॉलोनी में ही किराना स्टोर चलाते हैं। नवीन के अनुसार, सुबह करीब चार बजे दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख उन्होंने शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद कॉलोनीवासियों के साथ मिलकर पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नवीन कुमार ने बताया कि आग में करीब तीन लाख रुपये कीमत का सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने आशंका जताई कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।