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Ghaziabad News: किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी, इंजन में फंसा शव

Tue, 29 Sep 2026 01:42 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:42 AM IST
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Farmer commits suicide by jumping in front of a train; body gets stuck in the engine.

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मोदीनगर। सीकरी खुर्द रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार सुबह एक किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। शव इंजन में फंसने से मेरठ से दिल्ली जा रही शालीमार एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही। आरपीएफ और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को इंजन से निकाला, तब जाकर ट्रेन रवाना हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक की पहचान भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर निवासी 42 वर्षीय एस कुमार शर्मा के रूप में हुई। वह पेशे से किसान थे और पत्नी रेखा शर्मा, 16 वर्षीय बेटी कनिष्का, दो अन्य बेटियों तानिया, कम्मो और पांच वर्षीय बेटे सार्थक के साथ गांव में रहते थे।
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परिजनों ने बताया कि सोमवार को एस कुमार की मां का श्राद्ध था। श्राद्ध कार्यक्रम के बाद वह किसी जरूरी काम की बात कहकर स्कूटी लेकर घर से मोदीनगर के लिए निकले थे। सीकरी खुर्द रेलवे क्रॉसिंग के पास उन्होंने स्कूटी खड़ी की और ट्रैक पर गाजियाबाद की ओर चल दिए।
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पुलिस के अनुसार सुबह करीब 9.50 बजे मेरठ से दिल्ली जा रही शालीमार एक्सप्रेस आई तो उन्होंने उसके आगे कूदकर जान दे दी। टक्कर से शव इंजन में फंस गया, जिससे ट्रेन वहीं रुक गई। लोको पायलट ने तुरंत मोदीनगर स्टेशन अधीक्षक को घटना की जानकारी दी। सूचना पर आरपीएफ और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला।
तलाशी में पुलिस को जेब से कटा हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिला। आधार कार्ड के जरिये पहचान कर ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार किसान ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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