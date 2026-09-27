Ghaziabad News: युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, डीएलएफ चौकी के बाहर शव रखकर लगाया जाम

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दिल्ली के सुंदर नगरी निवासी फारूख 20 सितंबर की रात शालीमार गार्डन की डीएलएफ कॉलोनी में अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में सड़क पर घूम रही एक किशोरी से उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि किशोरी ने फारूख के सिर पर ईंट मार दी। इसी दौरान वहां मौजूद राहगीरों ने फारूख पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने किशोरी को अभिरक्षा में ले लिया था।फारूख के परिजनों ने 22 सितंबर को किशोरी समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को 24 सितंबर को बाल संरक्षण समिति के निर्देश पर बाल पुनर्वास गृह भेज दिया था। अस्पताल में भर्ती फारूख की 25 सितंबर की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।परिजन और कॉलोनी के लोग शव लेकर डीएलएफ चौकी पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे सड़क पर प्रदर्शन करने लगे इससे काफी देर तक जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने लोगों को समझाते हुए बताया कि किशोरी को बाल पुनर्वास गृह भेजा जा चुका है। चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।