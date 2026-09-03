Ghaziabad News: हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिजनों ने लगाया पुलिस पर टरकाने का आरोप

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माई सिटी रिपोर्टरखोड़ा। डीएमई पर हुए 27 अगस्त को हुए सड़क हादसे में युवती की मौत और मंगेतर के घायल होने के मामले में बुधवार को तीन दिन बाद खोड़ा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन तक खोड़ा थाना पुलिस उन्हें हादसे स्थल का सीमा विवाद बताकर टरकाती रही। अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।घायल शिवम निवासी पहाड़गंज दिल्ली के पिता धर्मवीर का आरोप है कि घटना की परिस्थितियां अब तक स्पष्ट नहीं है। उन्हें आशंका है कि शिवम के साथ कोई अनहोनी हुई है। इस संबंध में उन्होंने 31 अगस्त को खोड़ा थाने में प्रार्थनापत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नोएडा का बताया। वहीं, बेटे का एलएनजेपी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि शिवम 26 अगस्त की शाम करीब छह से साढ़े छह बजे घर से बाहर निकला था। अगले दिन 27 अगस्त की सुबह करीब पांच बजे उन्हें जानकारी मिली कि शिवम खोड़ा थानाक्षेत्र में फुटओवर ब्रिज के पास दुर्घटना का शिकार हो गया है। घटना के बाद शिवम का मोबाइल भी उसके पास नहीं मिला।उधर, इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शुरुआत में मामला नोएडा इलाके का लग रहा था। अब जांच में साफ हो गया है कि हादसा खोड़ा क्षेत्र में ही हुआ है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपी की तलाश के लिए डीएमई पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।