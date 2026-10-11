Ghaziabad News: 840 वर्ग मीटर जमीन हड़पने को बनाया फर्जी एग्रीमेंट, कोर्ट के आदेश पर सात पर रिपोर्ट

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उत्तम नगर दिल्ली निवासी 71 वर्षीय पवन कुमार ने बताया कि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और गाजियाबाद के तहसील सदर स्थित ग्राम मकनपुर में उनकी 840 वर्ग मीटर जमीन है। आरोपियों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से तहसील गाजियाबाद से फर्जी एग्रीमेंट तैयार कराया, जिस पर पीड़ित और द्वितीय पक्ष के फर्जी दस्तखत बनाए गए।एग्रीमेंट पर जिस नोटरी (एन.के. सिंह) का सत्यापन दर्शाया गया, उनका लाइसेंस नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज पाया गया। सिविल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के दौरान जब आरोपियों ने इस एग्रीमेंट की फोटोकॉपी दाखिल की, तब पीड़ित को फर्जीवाड़े की जानकारी हुई।मामले में पुलिस ने अनुज गुप्ता निवासी शकरपुर दिल्ली, धीरज गुप्ता निवासी कोटला मुबारक दिल्ली, आयुष गुप्ता निवासी शकरपुर दिल्ली, रफीक निवासी शास्त्री नगर दिल्ली, शम्शुदीन निवासी खोड़ा गाजियाबाद, ईसाक निवासी खोड़ा गाजियाबाद और शाहिद निवासी खोड़ा गाजियाबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले से जुड़े दस्तावेज और नोटरी सत्यापन की जांच कराई जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।