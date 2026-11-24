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मार्गदर्शक बनने के लिए शिक्षकों के पास कम से कम आठ साल का पेशेवर अनुभव होना अनिवार्य है। उन्हें शिक्षण के एक या अधिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। इसके साथ ही, संवाद कौशल और अंकीय तकनीक की जानकारी भी जरूरी है। इच्छुक शिक्षक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एनसीटीई प्रत्येक मंगलवार को एक घंटे का ऑनलाइन परिचय सत्र भी आयोजित करेगा। विज्ञापन







पहल का उद्देश्य



सीबीएसई गाजियाबाद की समन्वयक पूनम शर्मा ने इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन अन्य शिक्षकों तक पहुंचेगा। यह शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया भी इससे सुधरेगी। साथ ही, मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। मार्गदर्शक बनने के लिए शिक्षकों के पास कम से कम आठ साल का पेशेवर अनुभव होना अनिवार्य है। उन्हें शिक्षण के एक या अधिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। इसके साथ ही, संवाद कौशल और अंकीय तकनीक की जानकारी भी जरूरी है। इच्छुक शिक्षक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एनसीटीई प्रत्येक मंगलवार को एक घंटे का ऑनलाइन परिचय सत्र भी आयोजित करेगा।पहल का उद्देश्यसीबीएसई गाजियाबाद की समन्वयक पूनम शर्मा ने इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन अन्य शिक्षकों तक पहुंचेगा। यह शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया भी इससे सुधरेगी। साथ ही, मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।

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गाजियाबाद। जिले के सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत अनुभवी शिक्षक अब अन्य शिक्षकों को पढ़ाने के तरीके और मूल्यांकन में मार्गदर्शन दे सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ''मित्रा'' पहल के तहत यह घोषणा की है। बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों से तीन से पांच शिक्षकों का मार्गदर्शक के रूप में पंजीकरण कराने को कहा है।