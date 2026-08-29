Ghaziabad News: सवारी का इंतजार कर रहे वृद्ध को बाइक सवारों ने मारी टक्कर, मौत

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कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव काजीपुरा निवासी शिवम ने बताया कि उनके परिवार के होराम सिंह (82) बृहस्पतिवार की सुबह गांव के तिराहे पर बुलंदशहर जाने के लिए ई-रिक्शा का इंतजार कर रहे थे।इसी दौरान बाइक सवार दो किशोरों ने तेजी और लापरवाही के साथ बाइक को चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया कि परिवार के लोगों ने उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कोतवाली नगर प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।