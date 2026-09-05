फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Doctor assaulted by car occupants after being blocked on the road; attempted robbery alleged.

Ghaziabad News: कार सवारों ने रास्ता रोककर डॉक्टर से की मारपीट, लूट के प्रयास का आरोप

Sat, 05 Sep 2026 01:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Doctor assaulted by car occupants after being blocked on the road; attempted robbery alleged.
इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वसंधुरा स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास कार सवार कुछ लोगों ने एक डॉक्टर का रास्ता रोककर गाली-गलौज की। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने मारपीट की और लूट का प्रयास किया। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन



पीड़ित डॉक्टर दीप कुमार सिंघल निवासी वसुंधरा सेक्टर-1 ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त की रात करीब 10 बजे अपनी कार से घर जा रहे थे। तभी एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास उन्हें सफेद रंग की कार साइड से आती दिखाई दी।
विज्ञापन

आरोप है कि कार में सवार लोगों ने उनकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगाकर रास्ता रोक दिया और एक आरोपी नीचे उतरा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने डॉक्टर को लात-घूंसों और थप्पड़ से पीटा। इसी दौरान दो अन्य आरोपी भी कार से उतरकर आए और उनके साथ मारपीट करने लगे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने आरोपियों का फोटो निकालने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला तो आरोपियों ने उनका मोबाइल छिनने की कोशिश भी की। डॉक्टर का आरोप है कि आरोपियों ने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर हथियार निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन आसपास लोगों की मौजूदगी बढ़ने पर वे कार लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना 112 पर दी और आरोपी कार की फोटो पुलिस को उपलब्ध कराई। पुलिस ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इसके लिए घटना स्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed